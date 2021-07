Agli Europei c’è la prima finalista: l’Italia

L’Italia ha battuto 4-2 ai rigori la Spagna ed è la prima finalista degli Europei: domenica, sempre allo stadio Wembley di Londra, affronterà la vincente di Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale in programma domani sera alle 21. Per l’Italia sarà la quarta finale ai Campionati europei, a nove anni dall’ultima.

A differenza delle altre partite, contro la Spagna l’Italia non ha mai avuto il controllo del gioco e anzi, ha sofferto il possesso palla prolungato degli avversari. Si è quindi limitata a ripartenze e contropiedi, conclusi però sempre con una certa fatica. E proprio con un contropiede lanciato da Donnarumma al sessantesimo, l’Italia ha trovato il vantaggio, piuttosto inaspettato per il momento in cui si trovava, con un tiro piazzato di Federico Chiesa.

Nella mezzora finale la Spagna ha provato a reagire e ha continuato ad avere il controllo del gioco, mentre l’Italia si è chiusa in difesa per proteggere il risultato. A dieci minuti dalla fine, però, Alvaro Morata ha approfittato di un buco in difesa per pareggiare e mandare la partita ai supplementari. Dopo mezzora senza altri gol, ai rigori proprio un errore di Morata ha dato la vittoria all’Italia.

