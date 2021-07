Le partite di oggi agli Europei

Venerdì Spagna e Italia hanno eliminato Svizzera e Belgio e si sono qualificate alle semifinali. Oggi, sabato 3 luglio, si conosceranno le altre due semifinaliste di Euro 2020. Alle 18 Repubblica Ceca e Danimarca giocano a Baku, in Azerbaijan, mentre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma inizia Ucraina e Inghilterra.

Quarto di finale 3

Repubblica Ceca-Danimarca

18.00

Per arrivare fin qui la Repubblica Ceca si è qualificata dai gironi come miglior terza del gruppo D dietro Inghilterra e Croazia. Agli ottavi ha poi eliminato a sorpresa l’Olanda. La Danimarca invece si è qualificata agli ottavi da seconda classificata del gruppo B dietro il Belgio e poi ha eliminato il Galles con un netto 4-0. In venticinque precedenti tra le due nazionali, la Danimarca ha vinto soltanto in due occasioni, e mai a un Europeo.

Quarto di finale 4

Ucraina-Inghilterra

21.00

L’Inghilterra è una delle poche grandi favorite rimaste in gioco. Stasera giocherà la sua prima partita lontano da Wembley, a Roma, dove non potrà contare su gran parte dei suoi tifosi a causa delle restrizioni per la pandemia. Agli ottavi ha eliminato la Germania e ora punta alla finale. L’Ucraina di Andriy Shevchenko è invece una delle sorprese di questo torneo. Si è qualificata agli ottavi come miglior terza del gruppo C dietro Olanda e Austria e poi ha eliminato la Svezia ai tempi supplementari.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta:

Il calendario delle partite dei prossimi giorni: