Europei, le partite di oggi

Euro 2020 riprende oggi con i primi due quarti di finale: Svizzera-Spagna alle 18 e Belgio-Italia alle 21. La prima partita si gioca in Russia, a San Pietroburgo, la seconda in Germania, a Monaco di Baviera. Le due vincitrici si incontreranno in semifinale martedì 6 luglio allo stadio Wembley di Londra.

Quarto di finale 1

Svizzera-Spagna

18.00

La più grande sorpresa di questi Europei, la Svizzera dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, gioca i quarti contro la Spagna. Proprio contro la Spagna, ai Mondiali del 2010, la Svizzera fece un’impresa simile a quella vista pochi giorni fa contro la Francia, battendola 1-0 nella fase a gironi. Quella rimane la sua unica vittoria in ventidue incontri disputati contro la Spagna, che è stasera è favorita, anche se fin qui non è sembrata imbattibile, anche per una squadra con meno qualità come la Svizzera.

Quarto di finale 2

Belgio-Italia

21.00

Per arrivare fin qui l’Italia è ha battuto Turchia, Svizzera e Galles ai gironi e l’Austria agli ottavi dopo i tempi supplementari. Il Belgio invece ha battuto Russia, Danimarca e Finlandia ai gironi, e il Portogallo agli ottavi. Belgio e Italia sono le due nazionali con il maggior numero di vittorie consecutive ai Campionati europei, tra qualificazioni e fase finale. Entrambe ne hanno vinte 14 di fila e chi passerà il turno stasera stabilirà il nuovo record di imbattibilità del torneo. La vincente giocherà in semifinale contro la vincente di Spagna-Svizzera.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta:

Il calendario delle partite dei prossimi giorni: