Italia-Belgio, quarti di finale di Euro 2020, in TV e in streaming

Italia-Belgio, quarto di finale degli Europei di calcio, si gioca stasera alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, davanti a circa 14.000 spettatori. Per arrivare fin qui l’Italia ha battuto Turchia, Svizzera e Galles ai gironi e l’Austria agli ottavi. Il Belgio invece ha battuto Russia, Danimarca e Finlandia ai gironi, e il Portogallo agli ottavi. Belgio e Italia sono le due nazionali con il maggior numero di vittorie consecutive ai Campionati europei, tra qualificazioni e fase finale. Entrambe ne hanno vinte 14 di fila e chi passerà il turno stasera stabilirà il nuovo record di imbattibilità del torneo.

Stasera l’Italia si presenta nuovamente con tutta la rosa al completo, dopo i recuperi di Alessandro Florenzi e Giorgio Chiellini. Il primo dovrebbe partire dalla panchina, ancora sostituito da Giovanni Di Lorenzo, il secondo sarà probabilmente titolare. Il resto della formazione dovrebbe essere la stessa usata fin qui da Mancini, ma Federico Chiesa dopo il gol all’Austria potrebbe iniziare al posto di Domenico Berardi.

Il Belgio si presenta con due dubbi di formazione che riguardano i suoi due giocatori più tecnici, Eden Hazard e Kevin de Bruyne, acciaccati dall’ultima partita contro il Portogallo. Entrambi però vengono inseriti nella probabile formazione titolare.

Dove vedere Italia-Belgio

Tutte le partite dell’Italia agli Europei vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. L’incontro di stasera contro il Belgio sarà trasmesso dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205) o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Belgio (3-4-3) Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard/Mertens, Lukaku, Carrasco/De Bruyne

Italia (4-3-3) Donnarumma: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne