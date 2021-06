Gibilterra estenderà la legge sull’aborto

Col 62 per cento dei voti favorevoli, gli abitanti di Gibilterra – il territorio del Regno Unito che si trova nel sud della Spagna – hanno approvato il referendum di giovedì per rivedere le rigide norme contro l’aborto in vigore nel territorio e legalizzarlo in alcune circostanze. Gibilterra infatti ha una tra le leggi più restrittive d’Europa sull’aborto, che sulla carta è punibile anche con l’ergastolo: la nuova legge permetterà di abortire fino alla 12ma settimana di gravidanza in caso di rischio per la salute mentale o fisica della donna e in caso di malformazioni del feto. Finora l’aborto era permesso solo in caso che la vita della donna fosse in pericolo.

A differenza di Inghilterra, Scozia e Galles, a Gibilterra l’aborto è illegale. Anche se in tempi recenti nessuna persona a Gibilterra è stata condannata per aver praticato o subìto un aborto, le abitanti del territorio che volevano abortire finora dovevano andare in Spagna o spostarsi in Gran Bretagna.

Il capo del governo di Gibilterra, Fabian Picardo, si era schierato a favore dell’estensione della legge (quindi del “sì”). Picardo ha detto che la legge entrerà in vigore entro i prossimi 28 giorni, e ha promesso di istituire nuovi servizi di sostegno per assicurarsi che «ogni donna che si rivolgerà al Sistema Sanitario di Gibilterra chiedendo di poter abortire avrà il sostegno di cui ha bisogno».