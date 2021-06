La trentaquattresima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Da più di vent’anni le prime due settimane di giugno sono quelle dell’E3, la più importante fiera di videogiochi dell’anno. Di solito in questo periodo i tre di Joypad sono a Los Angeles in fila al Convention Center, ma quest’anno, complice una pandemia, l’evento si è tenuto in maniera virtuale. Tutti i più grandi editori (ad esclusione di Sony ed Electronic Arts) hanno organizzato un loro evento per mostrare i giochi a cui stanno lavorando, ma il protagonista della festa è stato senza dubbio Xbox, che ne ha organizzato uno particolarmente efficace.

