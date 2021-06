Altre 15 cose in sconto per il Prime Day di Amazon

Oggi è il secondo e ultimo giorno di sconti e promozioni del Prime Day, la ricorrenza di Amazon dedicata agli iscritti al servizio di consegna veloce Prime. Per chi vuole farsi un’idea veloce delle promozioni più convenienti di questi due giorni, ieri abbiamo messo insieme una lista di 15 cose con prezzi davvero vantaggiosi e oggi ne abbiamo selezionate altre 15. Oltre ai prodotti che trovate nella lista qui sotto, segnaliamo che ci sono sconti nei cataloghi di diversi marchi noti come Chicco, Benetton, Superga, New Balance, Havaianas, Moleskine e Lovable. Invece gli sconti più interessanti sui prodotti di Alessi, il noto marchio italiano di cose “di design”, li trovate qui.

I prodotti in sconto sono migliaia e se si spera di fare qualche affare ma non si hanno le idee chiare su cosa si vuole acquistare non è sempre facile orientarsi. Per capire se un prezzo è davvero vantaggioso infatti l’unico metodo efficace è controllare l’andamento che ha avuto nei mesi e negli anni passati: per farlo si possono usare i siti di Camelcamelcamel o di Keepa.

Smart tv

Tra poco la televisione italiana passa a un nuovo standard del digitale terrestre e, per continuare a ricevere il segnale, molte persone dovranno scegliere tra comprare un decoder e sostituire il proprio televisore. Per capire se il proprio televisore è da cambiare, basta sintonizzarsi sul canale 100 o 200: se non si visualizza niente allora probabilmente significa che il televisore non è abilitato ai nuovi standard.

Per chi è nella situazione di dover cambiare tv, Samsung è uno dei marchi più affidabili per quanto riguarda i televisori e le smart tv. Oggi fa diversi sconti: uno dei modelli di smart tv più venduti su Amazon è questo da 50 pollici ed è in sconto a 470 euro (di solito ne costa tra i 500 e i 550).

Poi, se invece che cambiare televisore preferite risparmiare e comprare un decoder, ci sono alcuni sconti anche su quelli.

Accessori di Apple

Per chi usa un Mac per lavorare e vorrebbe abbinarlo ad accessori dello stesso marchio ma senza spendere troppo, ancora per oggi il Magic Mouse di Apple costa 60 euro e la tastiera (Magic Keyboard) ne costa 75: su entrambi i prodotti il risparmio è di circa 10 euro.

Arredamento

Il marchio di mobili e cose per la casa Baroni Home fa sconti su diversi prodotti, tra cui queste poltroncine imbottite in velluto: ci sono rosa cipria, verde Tiffany e tortora e costano 136 euro anziché 170. Altrimenti, nella categoria soprammobili ci sono le pigne siciliane di ceramica, che nella tradizione si tengono in casa come augurio di forza, fecondità e abbondanza: solitamente costano 34 euro ma oggi sono in sconto a 27.

Una piastra per capelli

Tra le piastre che vanno bene sia per lisciare che per fare i capelli mossi che abbiamo provato a marzo (qui trovate le foto dei risultati dei test), c’er anche questa di Imetec che ora è in sconto a 35 euro (quando l’abbiamo comprata noi ne costava 58). La redattrice con i capelli lisci che l’aveva provata non è un’amante dei boccoli, ma era rimasta molto soddisfatta dall’effetto a piccole onde della piastra di Imetec, il cosiddetto frisé.

Un WiFi extender

Se ci sono zone della casa in cui non arriva il segnale del WiFi, un modo economico per risolvere il problema è quello di usare un WiFi extender, cioè un aggeggio che si collega al WiFi del router presente in casa e ritrasmette il segnale dalla sua posizione. Va bene per chi non ha case troppo grandi o ostacoli particolarmente difficili da aggirare. Oggi costa 31 euro anziché 45.

Auricolari

Gli auricolari senza fili con la cancellazione attiva del rumore dell’affermato marchio di prodotti audio Jabra, gli Elite 85h, sono in sconto a 175 euro, una sessantina di euro meno del solito.

Scarpe da vela

Sebago è un marchio di calzature nautiche in pelle, di quelle che si usano molto anche per la vita di tutti i giorni quando fa caldo. In questo momento ha diversi modelli in sconto su Amazon e se si è un po’ fortunati con i numeri si può risparmiare anche diverse decine di euro. Per esempio questo modello classico da donna, nel numero 39, costa 75 euro anziché 95.

Una racchetta da tennis

Quelli che con le riaperture post-lockdown hanno deciso di dedicarsi al tennis oggi possono approfittare di alcuni sconti del marchio storico di racchette Wilson. Questa costa 99 euro anziché 140.

Una friggitrice ad aria

Se questi elettrodomestici vi incuriosiscono ed è da un po’ che state pensando di comprarne uno, vi consigliamo prima di leggere come sono andati i nostri test per capire effettivamente come funzionano, a cosa servono e come viene il cibo. Poi, se siete convinti, oggi questo modello di Moulinex costa 99 euro (quando l’abbiamo comprata noi per provarla ne costava 130).

Una sedia da ufficio

La Varier, la nota sedia senza schienale e braccioli che impone a chi la usa di tenere la schiena dritta, è in sconto a 215 euro, un prezzo che non raggiungeva da prima della pandemia.

Cose per la cucina

Non contenti, dopo aver spulciato gli sconti di Joseph Joseph per la selezione di ieri, abbiamo passato in rassegna anche il catalogo di cose per la casa di Lékué, alcune delle quali sono in sconto per il Prime Day. Tra le cose interessanti e con prezzi convenienti che abbiamo trovato ci sono: questo kit di utensili per preparare i sottaceti a 22 euro anziché 29, un contenitore per cuocere riso e quinoa nel forno a microonde a 17 euro anziché 24, un kit per la preparazione del pane a 24 euro anziché 31 e un contenitore per il cibo in stile giapponese a 15 euro anziché 20.

Un gasatore

Sodastream è l’azienda più famosa tra quelle che fanno gasatori per rendere frizzante l’acqua naturale. Il modello Crystal ha la particolarità che può essere usato con bottiglie di vetro (mentre per tutti gli altri si possono usare solo quelle di plastica): oggi costa 92 euro, il prezzo più basso di sempre su Amazon.

Una tenda

Per chi quest’estate sta programmando una vacanza in campeggio, ci sono diversi sconti sui prodotti del marchio Ferrino. Questa tenda compatta da tre persone costa 150 euro, una quarantina meno del solito. Ma ci sono sconti anche su zaini, sacchi a pelo e materassini gonfiabili.

Uno stendino

Questo stendino a forma di albero di Foppapedretti è il più venduto su Amazon: da chiuso ha una forma cilindrica compatta, mentre da aperto ha 18 raggi su cui stendere i vestiti bagnati (ma non va bene per cose ingombranti come le lenzuola). È in sconto a 75 euro.

Altre cose per la cucina

Oltre ai già citati Joseph Joseph e Lékué nella categoria di aziende che fanno cose per la cucina e per la casa economiche, che funzionano bene e belle da vedere, c’è OXO. Tra i prodotti in sconto in questi giorni ci sono: una mandolina manuale che costa 15 euro anziché 20, una centrifuga per insalata a 25 euro anziché 30 e un tergivetro in acciaio inox a 12 euro anziché 16.

Ne volete ancora? Potete guardare la selezione di ieri.

