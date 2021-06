Italia-Galles degli Europei in TV e in streaming

Italia-Galles, terza partita della Nazionale agli Europei di calcio, si gioca stasera alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma davanti a circa 15mila spettatori. L’Italia è già qualificata e arriva prima se non perde. In quel caso agli ottavi giocherà contro una fra Austria e Ucraina. Se dovesse arrivare seconda affronterà invece una fra Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey, invece, si qualifica tra le prime due del girone se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia.

Mancini dovrebbe concedere spazio a chi fin qui ha giocato meno: tra i titolari dovrebbero esserci Rafael Toloi, Alessandro Bastoni, Marco Verratti, Bryan Cristante, Federico Chiesa e Andrea Belotti.

Dove vedere Italia-Galles

Le partite dell’Italia agli Europei vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. L’incontro di stasera contro il Galles sarà trasmesso dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205), o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Italia-Galles

Italia (4-3-3) Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne

Galles (4-2-3-1) Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrel, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore