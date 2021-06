La terza puntata di Wembley

Wembley è il podcast del Post sugli Europei di calcio, condotto da Simone Conte e con incursioni quotidiane della giornalista Camilla Spinelli e delle persone che fanno parte della redazione del Post. Un racconto delle partite e soprattutto delle storie intorno alle partite, ai calciatori e alle nazioni partecipanti, con tutti i loro intrecci con la cultura popolare e le cose di cui finiremo inevitabilmente per discutere a cena e in pausa pranzo. Si ascolta qui sotto e sull’app del Post per i podcast (si scarica qui per iOS e qui per Android).