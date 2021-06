L’Europeo dell’Italia è iniziato con una vittoria

Nella partita inaugurale degli Europei di calcio l’Italia ha battuto 3-0 la Turchia. Allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a circa 15mila spettatori, i gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo: al 53mo un autogol di Merih Demiral su cross di Domenico Berardi, al 66mo con Ciro Immobile e a dieci minuti dalla fine con Lorenzo Insigne su rilancio sbagliato del portiere.

???????? Italy score THREE in a EURO game for the first time! ⚽️⚽️⚽️#ITA #EURO2020 pic.twitter.com/pCAxeFjnDo — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

L’Italia ha controllato il gioco per gran parte della partita, ma ha avuto bisogno di un tempo per trovare il modo di superare la difesa avversaria, spesso chiusa nella sua area. La Turchia — da cui ci si aspettava qualcosa in più — ha concluso la partita senza mai tirare nello specchio della porta.

Grazie alla vittoria nell’esordio l’Italia è momentaneamente prima nel gruppo A con tre punti. L’altra partita del girone, Galles-Svizzera, si gioca domani a Baku, in Azerbaijan. L’Italia giocherà ancora mercoledì sera, sempre a Roma, contro la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi.