La trentatreesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nonostante la fiera più importante del settore inizi a metà giugno, qualcuno si è portato avanti e ha iniziato a mostrare i suoi pezzi forti: è il caso di Ubisoft, Techland e Sony che hanno organizzato degli eventi per i loro Far Cry, Dying Light 2 e Horizon: Forbidden West. Tra un azzardo e l’altro legato a chi mostrerà cosa all’E3, Francesco Fossetti, Alessandro Zampini e Matteo Bordone parlano anche di Biomutant, uno dei pochi giochi usciti in questo periodo che però non sembra cavarsela troppo bene. Ask Iwata, un bel libro sull’ex presidente di Nintendo, una tastiera per matti e Operation Tango sono invece i consigli della settimana.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.