I Måneskin con Gigliola e Toto

La vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam porta a tre le vittorie dell’Italia in quelle che il New York Times ha definito «le Olimpiadi surreali delle canzoni»: dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. La canzone “Zitti e buoni” e la loro esibizione sono piaciute un po’ ovunque, e la band ha stravinto al televoto superando la canzone francese di Barbara Pravi. Non si può esattamente dire che Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio, che hanno curato il podcast del Post sull’Eurovision Song Contest, fossero dei fan della prima ora dei Måneskin: ma come ha capito chiunque abbia visto la finale di sabato, i gusti musicali sono un aspetto secondario della competizione che lascia festosamente il posto a un caloroso tifo nazionale. Nell’ultima puntata del podcast si discute delle previsioni imbroccate, di quelle sbagliate, delle canzoni da non risentire nemmeno per sbaglio e di quelle che alla fine rimarranno appiccicate almeno per qualche settimana. L’inevitabile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest è disponibile eccezionalmente per tutti, abbonati e non, qui sul sito oppure sulla nuova app per i podcast del Post, appena pubblicata sugli store di Android e iOS.