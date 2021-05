C’è un accordo per consentire il turismo nell’Unione Europea a tutti i vaccinati

Il 19 maggio il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand ha annunciato che gli stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo preliminare per permettere i viaggi turistici ai cittadini dei paesi che non fanno parte dell’Unione. L’accordo riguarda la proposta avanzata il 3 maggio dalla Commissione che prevede di consentire l’ingresso per fini turistici nell’Unione a tutte le persone completamente vaccinate contro il coronavirus con un vaccino autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

I vaccini attualmente autorizzati dall’EMA sono quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson: non sono autorizzati né il vaccino Sputnik V, utilizzato principalmente in Russia, né i vaccini cinesi di Sinovac e Sinopharm.

Wigand ha detto che i membri del COREPER, l’organo che raduna tutti gli ambasciatori permanenti presso l’UE dei 27 paesi membri, hanno approvato la proposta della Commissione, che ora dovrà essere adottata dal Consiglio Europeo, l’organo che riunisce i capi di stato e di governo dell’Unione, e poi dai governi dei singoli paesi.

Fino a oggi gli arrivi nell’Unione Europea da paesi terzi per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità sono generalmente proibiti, e sono consentiti solo ai cittadini di otto paesi in cui la situazione epidemiologica è particolarmente buona, indipendentemente dalla situazione vaccinale del viaggiatore: Australia, Israele, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Thailandia e Cina (per quest’ultima solo se è confermata la reciprocità per i turisti europei). Chi arriva deve comunque presentare il risultato negativo di un test o sottoporsi a un periodo di quarantena, se le regole del paese d’ingresso lo prevedono.

