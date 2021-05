Le previsioni meteo per lunedì 17 maggio

Come spesso successo negli ultimi giorni, anche per lunedì si prevede che ci sarà tempo nuvoloso o piovoso su gran parte del Nord Italia, mentre al Centro e al Sud sarà prevalentemente sereno. Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, al Nord ci saranno rovesci e temporali soprattutto sulla Lombardia orientale e sul Triveneto, con possibilità di piogge anche intense al mattino sul settore friulano. Al Centro ci sarà qualche annuvolamento sulle zone appenniniche, in particolare al mattino su Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, ma le piogge saranno deboli e isolate. Al Sud, invece, si prevede cielo sereno su quasi tutte le regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.