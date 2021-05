I violenti scontri sulla Spianata delle Moschee

Lunedì mattina ci sono stati violenti scontri tra polizia israeliana e palestinesi fuori e dentro la moschea di al Aqsa, nel complesso della Spianata delle Moschee a Gerusalemme, in Israele. Negli scontri sono stati feriti decine di palestinesi, ha detto la Mezzaluna Rossa palestinese.

Fin dalla notte di domenica, secondo Haaretz, circa 8mila palestinesi erano barricati nella Spianata delle Moschee, che si trova su una collina all’interno della cosiddetta città vecchia di Gerusalemme, ed è il principale complesso religioso della città, per protestare contro una marcia israeliana nazionalista prevista per lunedì e considerata dai palestinesi una provocazione. La marcia avrebbe dovuto celebrare la conquista di Israele della parte est di Gerusalemme, avvenuta durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, e avrebbe dovuto passare nei quartieri musulmani della città.

Per il timore di scontri, le autorità la avevano comunque vietato ai partecipanti della marcia di passare dalla Spianata.

For the second time in a few days, Israel police shooting stun grenades into Al Aqsa mosque. https://t.co/6MelcfGEmu — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) May 10, 2021

Lunedì mattina la polizia è entrata nella Spianata per disperdere i palestinesi che si trovavano nel complesso e ha fatto irruzione nella moschea di al Aqsa, dove erano in corso le preghiere dei fedeli musulmani. I poliziotti hanno lanciato granate per disperdere i presenti, e molti di loro si sono scontrati con gli agenti fuori dalla moschea, lanciando pietre e altri oggetti. Secondo diversi testimoni, la polizia avrebbe sparato anche lacrimogeni e proiettili di gomma.



Worshippers inside the Qibli mosque inside the Aqsa compound choking from tear gas, chanting Oh God we have no refuge but you. #AlAqsaUnderAttack https://t.co/k4GwjrbkoO — Nour Odeh ???????? #NojusticeNopeace (@nour_odeh) May 10, 2021

Da giorni a Gerusalemme la situazione è particolarmente tesa per via delle manifestazioni nel quartiere Sheikh Jarrah contro lo sfratto di tre famiglie palestinesi, su cui lunedì dovrebbe esprimersi in via definitiva la Corte Suprema Israeliana. La popolazione di Sheikh Jarrah è per la maggior parte palestinese ma il sito è considerato sacro anche dagli ebrei per la presenza della tomba di Simeone il Giusto. I residenti palestinesi dell’area rischiano di essere allontanati dalle loro case a causa di una lunga disputa legale sulla pertinenza del territorio.

