La trentesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Returnal, il gioco sviluppato da Housemarque e pubblicato da Sony, è il protagonista di questo episodio di Joypad sia perché è un bel gioco, sia perché è una delle poche uscite di una certa rilevanza di questo protratto periodo di magra. Proprio per questo quelli di Joypad hanno preso la palla al balzo per parlare ed eventualmente consigliare i migliori videogiochi del genere mortaccino, cioè quelli che prevedono di giocare, morire e ripartire. Tra giochi attuali e affezionati ricordi ci sono anche i consueti consigli di fine puntata, che questa settimana prevedono un librone dedicato al Game Boy, Cozy Grove su Apple Arcade e l’iniziativa Amaze Project di IED e Streamcolors.