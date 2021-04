Regali per madri, per la loro festa

Domenica 9 maggio sarà la festa della mamma, che in gran parte del mondo si festeggia ogni anno la seconda domenica di maggio: mancano cioè una decina di giorni al giorno in cui, come minimo, dovrete ricordarvi di farle gli auguri. Chi si sente brillante e vuole aggiungere anche un regalo ma non ci ha ancora pensato o ha bisogno di aiuto, a seguire trova una lista di idee a suo uso e consumo.

Vanno bene per madri di ogni età e si possono comprare tutti online con spedizione in pochi giorni. Sono adatti a chi ama leggere, fare sport, mangiare, camminare e provare prodotti nuovi, ma ci sentiamo di dire che troverete qualcosa anche per madri che non rientrano in nessuna di queste categorie. Per non sbagliare o se vi siete ridotti all’ultimo c’è sempre l’azalea della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che si può comprare su Amazon e far arrivare direttamente a casa, o si troverà nelle piazze italiane (qui un elenco aggiornato di dove sarà disponibile).

Un elegante profumatore per ambienti

Dr Vranjes è un marchio toscano di profumi per ambienti e tra i suoi prodotti più eleganti c’è la Lamparfum: un profumatore per ambienti in vetro, disponibile in diversi colori e con diverse fragranze. Si attiva accendendo uno stoppino che deve bruciare per qualche minuto e profuma molto velocemente l’ambiente in cui si trova. Viene consegnato in un’elegante scatola, e se la sua forma vi ricorda qualcosa è probabilmente la Cupola di Brunelleschi del duomo di Firenze, città dove ha sede l’azienda. Si può comprare sul sito di Dr Vranjes e costa 71 euro.

Piatti per la pizza

Non è facile trovare dei bei piatti per la pizza: quelli belli sono spesso troppo piccoli e i pochi abbastanza grandi non sono molto originali. Ma se avete una madre che proprio non sopporta di mangiare la pizza nel cartone, un bel regalo potrebbero essere quelli di Bitossi, con un diametro di 32 centimetri e decorazioni colorate un po’ vintage (20,60 euro sul sito del produttore, circa 24 su Amazon).

Se invece oltre che mangiarla avete una madre a cui la pizza piace cucinarla, qui potreste capire se è il tipo di persona a cui farebbe comodo un fornetto elettrico apposta.

Un rossetto

Non uno qualsiasi, ma questo di Gucci (41,90 euro), che ha un tappo floreale e primaverile abbastanza bello da dare soddisfazione anche mentre è chiuso, in attesa della prima occasione mondana per metterlo.

Un quadretto di Herbarium

Particolarmente indicato se avete una madre che ama le piante e le fantasie floreali: Herbarium infatti è un negozio parigino che fa quadretti di fiori e foglie pressati. Il prezzo parte dai 65 per i più piccoli fino ad arrivare a centinaia di euro, e si possono scegliere anche composizioni floreali a forma di lettera dell’alfabeto.

Cioccolatini di Charlotte Dusart

Charlotte Dusart è una cioccolateria belga, la cui vetrina di Milano si fa notare perché ogni cioccolatino sembra una piccola opera d’arte colorata. Una redattrice che li ha provati conferma che sono buonissimi, oltre che bellissimi. In occasione della festa della mamma hanno realizzato una confezione da 29 euro, ma potete anche comporre la vostra scatola di cioccolatini o scegliere tra snack e tavolette.

Una “maschera” per i piedi

PoshPeel Pedicure è una specie di “maschera” per i piedi prodotta dall’azienda americana Patchology: sono calzini di tessuto e plastica che, combinati con un liquido esfoliante, provocano una desquamazione dello strato più superficiale della pelle (niente di doloroso) e quindi rendono i piedi molto più lisci e morbidi. Il trattamento dura circa un’ora e mezza e costa 12 euro e 50, su Sephora. È un regalo molto adatto al periodo: prima che inizi ufficialmente la stagione delle scarpe aperte e ora che le occasioni in cui stare scalzi davanti ad altre persone sono ancora poche.

Un campanello per chiedere lo champagne

Per quelle madri che volete far sentire un po’ viziate e aristocratiche, su WestwingNow c’è un campanello decorativo (20 euro) da far suonare a chi vuole farsi servire una coppa di champagne. Va da sé che potete abbinarlo a delle coppe per champagne, e a una buona bottiglia.

Un nuovo kit di prodotti per il corpo

Da poco sono arrivati anche in Italia i prodotti per la cura della pelle di un marchio dal nome simpatico, Drunk Elephant (cioè elefante ubriaco), e il packaging molto colorato. All’origine del nome c’è un ingrediente molto usato, l’olio dell’albero di marula, che in Africa si dice che faccia “ubriacare” gli elefanti che ne mangiano i frutti. Se la madre a cui state pensando apprezza le novità in fatto di prodotti di bellezza questo cofanetto “dalla testa ai piedi” potrebbe essere un buon regalo: costa 47 euro e contiene prodotti per i capelli e il corpo, e un pettine, in una bustina che torna comoda per quando ci si sposta.

Sandali Teva

Si sono visti parecchio in giro la scorsa estate, ma una redattrice che rivendica di usarli da quando aveva 14 anni (non sempre quelli, se serve specificarlo) ribadisce che «sono comodissimi, robusti, occupano poco spazio in valigia e soprattutto si possono bagnare e maltrattare senza sensi di colpa». Lei li ha nella versione nera, ma potete osare con qualcosa di più colorato: su Amazon il prezzo varia in base al numero, tra i 40 e i 55 euro, su Asos si trovano a 63 euro

Una maschera per capelli leggermente riflessante

Le maschere coloranti del marchio vegano Maria Nila oltre ad idratare i capelli li colorano leggermente con riflessi di vari colori: per le madri più conservatrici ci sono le colorazioni classiche sui toni del castano, del biondo o del rosso, ma per le più intrepide ci sono anche il rosa e l’azzurro. In tutti i casi vanno via in pochi lavaggi. Su Amazon la confezione da 300 ml costa tra i 22 ai 32 euro, ma c’è anche più piccola, da 100 ml, che costa dai 16 ai 21 euro a seconda del colore. Sul sito del produttore invece costano 17 euro, ma per la spedizione ci vogliono altri 15 euro.

Un libro

Ma anche due o tre. Tra i titoli suggeriti dalla redazione per questa ricorrenza ci sono: il nuovo libro di Alessandro Barbero, Alabama (Amazon, IBS), che racconta di una strage avvenuta negli Stati Uniti durante la Guerra di secessione e raccontata dall’unico testimone ancora vivo su richiesta di una studentessa in cerca di verità; L’acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito (Amazon, IBS), un romanzo ambientato tra Roma e il lago di Bracciano, tra fine anni Ottanta e primi anni Duemila, che ha come protagoniste principali una bambina, e poi ragazza, e sua madre, entrambe due personaggi molto forti e spesso in contrasto tra loro; e La pianta del mondo di Stefano Mancuso (Amazon, IBS), che parla ovviamente di piante, ma anche di vicende umane.

Per madri che preferiscono la letteratura straniera, invece, c’è l’ultimo uscito di Kant Haruf, La strada di casa (Amazon, IBS), ambientato nella cittadina di Holt come la sua trilogia, ma da leggere anche da solo, e Ragazza, donna, altro della scrittrice britannica Bernardine Evaristo (Amazon, IBS), sulle storie di dodici (almeno) donne, tutte nere e britanniche. Infine, alle madri a cui ogni tanto piace leggere anche qualche poesia, potete regalare Averno del premio Nobel per la letteratura di quest’anno Louise Glück (Amazon, IBS).

Un bonsai

I bonsai si possono comprare facilmente online: sul sito di Crespi Bonsai, su Be.Green, o su siti che vendono piante come quello dei Vivai Le Georgiche o Bakker, e siti generalisti come Mano Mano e eBay. Per le loro caratteristiche i bonsai possono arrivare ad avere prezzi molto più alti della maggior parte delle altre piante (per esempio questo acero da 800 euro), ma ce ne sono comunque di accessibili: questa zelkova ne costa 20. Fanno sempre la loro figura, ma tenete presente che serve dedizione per farli crescere. Per quanto riguarda la scelta dell’albero per chi è alla prima esperienza, al Post hanno consigliato il ficus (retusa o formosanum), l’olmo cinese, la zelkova o la crassula. Altrimenti, per chi vuole tenere il proprio bonsai all’aperto, tra i più adatti ai principianti ci sono l’acero, il ginepro e il melo.

Un costume che va bene a tutte

YouSwim è un marchio di costumi da bagno creati apposta per adattarsi a ogni tipo di corpo, come si capisce bene dalla comunicazione che fanno sul loro sito e su Instagram: è un bel regalo che si può fare senza preoccuparsi della taglia, visto che ce n’è una sola. I costumi di YouSwim sono prodotti in Inghilterra, sono fatti di un tessuto molto elastico (nylon ed elastan) a costine e si possono scegliere vari modelli (sia interi che a due pezzi) in diversi colori. Costano tutti 122,95 euro.

Una scatola per le ricette

Per regalare alla madre festeggiata un posto dove tenere tutte le ricette di famiglia, o quelle cucinate nell’ultimo anno di pandemia: questa in latta a fiori di SayPaper costa 39 euro e ha 24 schede da riempire. C’è anche nella versione floreale rosa.

Una borraccia motivazionale

Per madri che bevono pochissimo durante la giornata e dovrebbero ricordarsi di farlo più spesso. Una borraccia che dà incoraggiamenti (continua a bere, ci sei quasi, puoi farcela) può essere un valido aiuto a bere quel sorso in più. Su Amazon questa sportiva ha buone recensioni e un’indicazione delle ore in cui ricordarsi di bere. Costa 18 euro.

Pantaloni da yoga

Theminu è un marchio italiano di abbigliamento per lo sport, che dal 2019 produce leggings con stampe colorate e originali con un’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità: un paio di leggings fatto di nylon riciclato costa circa 150 euro.

Una candela colorata

Di recente potreste avere visto in giro candele molto colorate che funzionano benissimo come soprammobili. Tra quelle che vanno maggiormente di moda ci sono quelle intrecciate a due estremità del designer danese Lex Pott (25 euro su Smallable). Sempre Lex Pott ne ha realizzate altre più geometriche, sovrapponendo blocchi colorati, per il marchio Hay (45 euro, su Smallable).

Uno sfizio da mangiare

Chi festeggerà la propria madre mangiando con lei, o vuole prenderla per la gola, come si dice, potrebbe optare per uno di quei cibi da “occasione speciale”: tra le fantasie più gettonate nella redazione del Post ci sono un barattolo di caviale (55 euro da Eataly), una mostarda di pere (4,90 euro da Eataly) da mangiare con i formaggi, o mezzo chilo di crema al pistacchio di Bronte (17,50 euro da Eataly).

Se non avete trovato quello che cercavate, potete dare un’occhiata anche alla lista dei regali dell’anno scorso.

