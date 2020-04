10 regali per madri

Domenica 10 maggio sarà la festa della mamma, che a differenza di quella del papà ogni anno cade in un giorno diverso. Anche nelle incertezze di questi giorni, possiamo essere certi che madri e figli rientrano nella categoria “congiunti” e che il regalo più apprezzato da parte di figli e figlie che vivono vicini sarà senz’altro quello di rivedersi e passare del tempo insieme. Per tutti quelli che invece vivono distanti dalle proprie madri o che comunque vorrebbero fare loro un regalo, abbiamo messo insieme una lista di suggerimenti. Sono tutte cose che si possono ordinare online, su siti che fanno spedizioni in tutta Italia e in tempi abbastanza brevi da arrivare in tempo.

E visto che non sappiamo bene come cambieranno le cose nei prossimi mesi, sono tutti oggetti che possono servire ad alleviare un po’ i limiti e le frustrazioni di queste settimane chiusi in casa.

Una pianta

Per madri che finalmente hanno trovato il tempo di dedicarsi alle piante o che hanno scoperto per la prima volta il giardinaggio. Mano Mano è un e-commerce che fa consegne in tutta Italia: normalmente i tempi di spedizione sono di 2 o 3 giorni lavorativi, ma in queste settimane potrebbero subire qualche ritardo e metterci circa 7 giorni lavorativi. Tra le piante da interni più scenografiche ci sono la guzmania, la palma delle Hawaii e la pachira.

Se la madre a cui dovete fare un regalo ha a disposizione anche un balcone, un terrazzo o un giardino, invece, consigliamo di guardare questi piccoli alberi da frutta, ma controllate i giorni di spedizione prima di fare l’ordine perché alcuni ci mettono da una settimana a 10 giorni e potrebbero non arrivare in tempo per domenica. Un’alternativa è consultare la lista di vivai di Piante in rete, un progetto nato per aiutare i piccoli vivaisti che negli ultimi tempi si sono ritrovati pieni di piante invendute: sulla pagina Facebook si possono vedere le foto e, una volta scelta la pianta, contattare il vivaio che si occuperà della spedizione.

Un siero per il viso

Midnight Recovery Concentrate è uno dei prodotti più famosi e apprezzati di Kiehl’s, il noto marchio americano di cosmetici per la cura della pelle e dei capelli. È un siero da applicare sul viso, in due-tre gocce (con il contagocce), prima di andare a dormire e che durante la notte ammorbidisce la pelle. Non farà sparire le rughe – come del resto nessun prodotto anti-età – ma è molto idratante, e questo crea un temporaneo e lieve appianamento delle rughe. Una redattrice del Post molto appassionata dei prodotti di Kiehl’s lo usa da anni e lo consiglia, soprattutto per il suo profumo a base di olio essenziale di lavanda che aiuta anche a dormire meglio. Se il siero da notte non vi convince, qui avevamo parlato di altri prodotti interessanti di Kiehl’s.

Un cofanetto di Venchi

A madri a cui piace il cioccolato di buona qualità potete regalare una confezione regalo di Venchi, la storica cioccolateria piemontese che consegna in tutta Italia. Un regalo bello oltre che buono è il cofanetto di latta dorato con le Nougatine, i cioccolatini con granella di nocciola caramellata ricoperta di cioccolato fondente (19 euro). Ci sono anche i cioccolatini Cubotti al gusto di tiramisù classico e fondente, sempre nella caratteristica confezione di latta (13 euro e 50).

Un puzzle

Un passatempo casalingo riscoperto — almeno nella redazione del Post — e molto apprezzato nelle ultime settimane. Tra quelli di Ravensburger, la più grande produttrice di puzzle del mondo, ce ne sono alcuni da mille pezzi con immagini di opere d’arte che, volendo, si possono incorniciare una volta finiti: per esempio questo molto colorato di Kandinsky è in vendita su Amazon. Anche il sito Europosters consegna puzzle in tutta Italia in pochi giorni lavorativi: tra quelli da mille pezzi ci sono Il castello e il sole di Klee e Il violinista di Chagall. Costano tutti sui 14 euro.

Un e-reader

Un regalo adatto a madri che leggono molto e in questo periodo vorrebbero poter avere accesso a qualsiasi libro in qualsiasi momento. La redattrice del Post che usa Kindle Paperwhite da anni dice che fa ancora bene il suo lavoro ed è molto comodo: costa 160 euro e su Amazon i tempi di spedizione sono di una settimana circa. Per una madre abituata a prendere i libri in prestito in biblioteca invece si presta meglio un e-reader che funziona con gli ebook in formato EPUB, come il Kobo Clara, che costa 130 euro. Se invece preferite regalare un e-reader di ultima generazione e un po’ più sofisticato, ma anche più costoso, potete farvi un’idea leggendo il nostro confronto tra alcuni dei modelli più recenti come Kindle Oasis (250 euro), Kobo Forma (280 euro) e Tolino Shine 3 (158 euro).

Uno o più romanzi

Tra i romanzi usciti da poco e che con buona probabilità le vostre madri non hanno ancora letto, c’è Olive, ancora lei di Elizabeth Strout. La protagonista è la stessa di Olive Kitteridge che è uscito dieci anni fa e per cui l’autrice ha vinto un Premio Pulitzer. Va bene sia nel caso in cui la madre in questione abbia già letto il primo volume, sia nel caso in cui abbia guardato la miniserie in TV qualche anno fa. Nel caso in cui non ne abbia mai sentito parlare, invece, potete regalarglieli tutti e due: costano entrambi 18 euro.

Se alla madre a cui volete fare il regalo piacciono le saghe familiari, potete puntare su una serie che la terrà impegnata per diverso tempo: il cofanetto dei cinque romanzi sulla famiglia Cazalet, di Elizabeth Jane Howard. È ambientato in Inghilterra a partire dagli anni Trenta e racconta gli effetti della guerra sui rapporti di una famiglia dell’alta borghesia e in particolare sulle vite dei personaggi femminili. Il cofanetto costa 66 euro.

Sempre se volete regalarle un libro che la tenga impegnata per un po’ e la appassioni, potete prendere spunto dalla lista di libri lunghi che sono piaciuti ai redattori del Post.

Una palla-sedia

La palla gonfiabile è molto usata dalle donne in gravidanza, ma può essere molto utile per fare esercizi in casa e anche come seduta per lavorare. Quando ci si siede sulla palla, infatti, il corpo comincia a fare tanti micromovimenti per mantenere l’equilibrio, attivando soprattutto addome e schiena. È uno strumento molto diffuso per fare esercizio fisico anche da seduti e può essere utile per chi lavora a lungo seduto davanti a un computer. Questa di VLUV è ricoperta di tessuto e ha ottime recensioni su Amazon: costa 120 euro.



Cuffie per le videochiamate

Per madri che in questi giorni sono molto impegnate in videochiamate con parenti, amici e colleghi, un paio di auricolari Bluetooth dotati di microfono potrebbero essere un regalo molto gradito. E con buone probabilità farete contento anche chi vive con lei. Questi auricolari di Aukey hanno un buon rapporto qualità prezzo (costano 26 euro): sono wireless ma hanno un filo che li tiene insieme e che permette di tenerli appesi al collo quando non si usano.

Nel caso in cui sappiate che ciò di cui vostra madre ha bisogno è una soluzione più drastica per isolare i suoni dell’ambiente e farsi sentire bene durante le chiamate, potreste valutare di regalarle delle cuffie isolanti. Le Jabra Evolve 40 costano 90 euro e sono tra le più consigliate dai siti di tecnologia: funzionano molto bene nell’isolare sia l’udito che la voce dai suoni dell’ambiente circostante, e sono leggere e comode da tenere addosso anche diverse ore di seguito. Se vi sembrano troppo costose, un redattore del Post si sta trovando bene con le Sennheiser GSP 107, che invece costano 36 euro.

Una sdraio

Non serve che vostra madre abbia a disposizione una terrazza o un giardino, se volete farla sentire un po’ in spiaggia potrebbe bastare una sdraio messa nel punto giusto della casa. Una redattrice con un minuscolo balcone in cucina ha acquistato questa sdraio da Mano Mano a 35 euro: dice che ora passa molto più tempo al sole e che il suo colorito e il suo umore ne beneficiano molto.

Un asciugacapelli lisciante

A febbraio, alcune redattrici del Post hanno provato Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer, una spazzola asciugacapelli che per molto tempo è stato il prodotto della categoria “Bellezza” più venduto su Amazon negli Stati Uniti. È un regalo che potrebbe piacere a madri con i capelli lisci ma un po’ crespi, a cui va data una forma: usandola sia sui capelli asciutti che sui capelli umidi, si ottiene l’effetto di dargli una piega naturale con una certa “personalità”.

