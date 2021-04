La Francia ha arrestato 7 persone condannate in Italia per reati compiuti negli anni Settanta

Mercoledì mattina in Francia sono state arrestate sette persone di cui l’Italia aveva chiesto l’estradizione e che avevano già ricevuto condanne da tribunali italiani per reati compiuti negli anni Settanta. Gli arrestati sono Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, ex membri delle Brigate Rosse; Narciso Manenti, ex membro dell’organizzazione di estrema sinistra Nuclei armati per il contropotere territoriale; e Giorgio Pietrostefani, fondatore della formazione extraparlamentare Lotta Continua e condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi.

Ci sono altre tre persone per cui era stata richiesta l’estradizione e che non sono ancora state arrestate: sono Luigi Bergamin (ex membro di Proletari armati per il comunismo), Maurizio Di Marzio (ex brigatista) e Raffaele Ventura (ex esponente delle Formazioni comuniste combattenti).

Le persone arrestate e i tre ricercati si trovavano in Francia dagli anni Ottanta, liberi, grazie alla cosiddetta “dottrina Mitterrand”, una politica avviata dall’ex presidente francese François Mitterrand con cui si concedeva sul territorio francese ospitalità e sicurezza a cittadini italiani responsabili di azioni violente, purché questi avessero lasciato la lotta armata e la violenza.

Roberta Capelli è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, per il rapimento del giudice Giovanni D’Urso e per l’uccisione dell’agente di polizia Michele Granato; Marina Petrella è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio di Galvaligi, per il sequestro del giudice D’Urso, per il tentato omicidio del poliziotto Nicola Simone e per il sequestro dell’assessore della Regione Campania Ciro Cirillo; Sergio Tornaghi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del maresciallo Francesco Di Cataldo; Narciso Manenti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Gurrieri; Giovanni Alimonti deve scontare ancora 11 anni e mezzo di carcere e 4 anni di libertà vigilata per diversi reati, tra cui il tentato omicidio di Nicola Simone; Enzo Calvitti deve invece scontare 18 anni e 7 mesi di carcere e 4 anni di libertà vigilata per tentato omicidio di un funzionario di polizia.