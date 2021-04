Il comunicato della UEFA contro l’istituzione della cosiddetta “Super League”

Domenica pomeriggio la UEFA ha pubblicato un comunicato piuttosto duro contro la possibile istituzione di un nuovo torneo continentale riservato a pochi grandi club, la cosiddetta “Super League”. Di questo progetto si parla ormai da anni ma negli ultimi giorni le voci si sono intensificate, in concomitanza con la presentazione del nuovo formato della Champions League, in programma domani, lunedì 19 aprile.

La UEFA, che è l’organo che governa il calcio professionistico europeo e che organizza tutte le competizioni continentali per club, si è sempre detta contraria all’istituzione di un torneo a numero chiuso, dato che il suo scopo è quello di garantire l’accessibilità di campionati e tornei a ogni squadra professionistica che arrivi a meritarlo.

Nel comunicato pubblicato domenica si legge: «La UEFA, la Federazione inglese e la Premier League, la Federazione spagnola e la Liga, la Federazione italiana e la Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani starebbero pianificando l’annuncio dell’istituzione di una cosiddetta “Super League”. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi, ma anche la FIFA e tutte le federazioni affiliate, saremo uniti nello sforzo per fermare questo cinico progetto che si fonda sugli interessi di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà».