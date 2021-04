Alcune squadre di calcio europee, tra le quali Juventus e Milan, avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo torneo: la cosiddetta “Super League”

Secondo indiscrezioni raccolte domenica da giornali e agenzie di stampa internazionali, dodici grandi squadre di calcio europee, tra le quali Juventus e Milan, avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo torneo continentale a numero chiuso, la cosiddetta “Super League”. La notizia, pubblicata inizialmente dal Times di Londra e confermata da New York Times e AP, ha spinto la UEFA a pubblicare a sua volta un comunicato per minacciare sanzioni contro i club che ne dovessero far parte: secondo il Times le squadre coinvolte sarebbero Milan, Juventus, Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Barcelona e Atletico Madrid.

Del progetto di una “Super League” si parla ormai da anni. Negli ultimi giorni le voci si sono intensificate in concomitanza con la presentazione del nuovo formato della Champions League in programma domani, lunedì 19 aprile, che dovrebbe cambiare radicalmente la struttura del torneo. La UEFA — l’organo che governa il calcio professionistico europeo — si è sempre detta contraria all’istituzione di un torneo a numero chiuso, dato che il suo scopo è quello di garantire l’accessibilità di campionati e tornei a ogni squadra che arrivi a meritarlo.