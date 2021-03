L’AIFA ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino di AstraZeneca

Nel primo pomeriggio di lunedì, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha sospeso in via precauzionale l’utilizzo del vaccino di AstraZeneca, in seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi su casi ancora da verificare di problemi circolatori (trombosi) riscontrati in alcune persone da poco vaccinate. AIFA ha spiegato in un comunicato che la decisione è “del tutto precauzionale e temporanea” in attesa delle prossime decisioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

La decisione dell’AIFA è arrivata pochi minuti dopo l’annuncio della sospensione da parte della Germania ed è stata poi seguita da un analogo annuncio da parte della Francia.

La scorsa settimana, l’AIFA aveva sospeso l’impiego di un solo lotto del vaccino di AstraZeneca (ABV2856) a scopo precauzionale, in seguito ad alcune segnalazioni da verificare. Fino a questa mattina, l’Agenzia aveva mantenuto un approccio conseguente ai dati e alle analisi svolte, come aveva ribadito in un comunicato: «I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato».

L’AIFA non ha fornito ulteriori dettagli sulla decisione, inattesa considerate le precedenti comunicazioni e che potrebbe avere un impatto su chi avrebbe dovuto ricevere a breve la seconda dose del vaccino AstraZeneca. L’Agenzia ha riferito che fornirà informazioni “incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

Le principali autorità sanitarie, a cominciare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ritengono che non ci siano elementi per sospendere l’impiego del vaccino di AstraZeneca, già somministrato almeno 17 milioni di volte e senza che emergessero particolari problemi.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è del medesimo avviso e, mentre sta effettuando alcuni controlli per precauzione, ha concluso che «i benefici del vaccino continuano a superare i rischi e la sua somministrazione può continuare, mentre proseguono le indagini sulle trombosi».