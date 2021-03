Si decide la Coppa America, e Luna Rossa è dietro

Nel fine settimana ad Auckland si sono disputate altre due giornate di Coppa America, la competizione velica più importante al mondo che in questa 36ª edizione vede come avversari i neozelandesi di Emirates Team New Zealand — campioni in carica — e gli italiani di Luna Rossa. Dopo il 2-2 venuto fuori dalle regate della scorsa settimana, sabato mattina i due equipaggi hanno portato la parità sul 3-3 vincendo nuovamente una regata a testa. Le regate previste domenica mattina sono state invece rinviate a lunedì per il vento al di sotto della soglia minima prevista, e in quest’ultima giornata Team New Zealand ha ottenuto due vittorie portandosi momentaneamente sul 5-3.

Nella prima regata di lunedì, le due barche sono partite fianco a fianco e Luna Rossa, grazie a una maggiore velocità di navigazione, è stata in testa per i primi giri. I neozelandesi sono però riusciti a recuperare e ad arrivare al traguardo con 58 secondi di vantaggio.

Anche nella seconda regata Luna Rossa è partita meglio, trovandosi in vantaggio di addirittura 4 minuti per “un buco di vento” che ha fatto piantare in acqua i neozelandesi. Poco dopo, però, anche Luna Rossa è stata fermata dall’assenza improvvisa di vento, dalla quale non è più riuscita a ripartire. È arrivata al traguardo con quasi quattro minuti di ritardo, il più ampio distacco finale di questa edizione di Coppa America.

La prossima giornata di regate è in programma questa notte: se i neozelandesi dovessero vincerle ancora entrambe, raggiungerebbero le sette vittorie richieste per chiudere la serie e vincere la coppa.

