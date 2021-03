Le previsioni meteo per lunedì 15 marzo

Lunedì 15 marzo le temperature minime diminuiranno in tutta Italia, ma ci sarà bel tempo in gran parte del paese. Al nord è prevista neve sulle Alpi oltre i 700-800 metri, specialmente in Valle d’Aosta. Sono previste precipitazioni anche in Sardegna, per la tarda mattinata, sulle montagne abruzzesi sopra i 1.000 metri (in forma di neve), in Salento, nel sud della Calabria e nel nord della Sicilia. Anche al sud è prevista neve sopra gli 800-1.000 metri.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.