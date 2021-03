La ventottesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Sia Sony con il suo State of Play che Nintendo con il Direct iniziano timidamente ad uscire dal letargo post natalizio (che saremmo pure a marzo, ecco), e lo fanno attraverso due eventi senza particolari colpi ma che almeno hanno il merito di smuovere le acque. Sony mostra (ancora) poco dei suoi studi e molto delle terze parti, su tutti Returnal, Deathloop e Final Fantasy VII Remake Intergrade, mentre Nintendo pesca dal cilindro un nuovo Mario Golf e la remaster di Zelda: Skyward Sword. In un evento separato poi mostra anche un nuovo promettente gioco dei Pokémon, ma questa è un’altra storia. Si parla anche di giochi, bizzarramente, e lo si fa con Ghosts ‘n Goblins Resurrection, Outsiders e Bravely Default II, oltre che Valheim, l’ossessione del momento. Prima dei consigli (solo due su tre questa settimana), salutiamo con amarezza Jade Raymond e gli studi interni di Stadia, la patch di Cyberpunk e Anthem.

