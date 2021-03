Le foto della prima serata di Sanremo

Martedì è iniziata la 71esima edizione del Festival di Sanremo, il principale festival televisivo della canzone italiana: dura cinque serate e come ogni anno è trasmesso in diretta da Rai Uno. Il conduttore e direttore artistico è Amadeus, che aveva già avuto lo stesso ruolo nella scorsa edizione, secondo i dati dello share televisivo una delle più seguite degli ultimi vent’anni. Ieri sono state suonate la metà delle canzoni in gara nella sezione principale e nelle Nuove Proposte: cioè quelle di Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè per la sezione principale, Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano per le Nuove Proposte. Tutte facce che ritrovate a seguire, tra le foto della serata, insieme a quelle di Fiorello, di Matilda De Angelis, di Achille Lauro e di Zlatan Ibrahimović.

