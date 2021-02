Le previsioni meteo per domenica 21 febbraio dicono che ci sarà tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con le temperature minime e massime che in media saliranno leggermente in tutte le regioni. Al Nord mattina inizierà con nubi basse e nebbia sulla Pianura Padana e con qualche rovescio in Friuli, ma già dal pomeriggio la situazione migliorerà. Al Centro e al Sud ci sarà cielo prevalentemente sereno per tutto il giorno, con qualche debole pioggia in mattinata solo sulla Calabria ionica.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.