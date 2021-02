La ventisettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Dopo mesi di attesa, l’onda lunga del periodo natalizio inizia a ritirarsi, permettendo a questo podcast che parla di videogiochi di beh, parlare di videogiochi. Super Mario 3D World, Little Nightmares II e Destrucion All Stars sono a modo loro perfetti per risvegliarsi da questo torpore, soprattutto con il primo che può finalmente avere il pubblico che merita. A farla da padrone però c’è inevitabilmente la questione Reddit/GameStop, per la quale è necessaria una lunga spiegazione che a un certo punto tocca Oscar Giannino e i fratelli Duke (mica come dice qualcuno gemelli Winthorpe, mischiando Dan Aykroid con The Social Network). Prima dei consigli per gli acquisti (Control, un qualcosa per imparare il giapponese e The Pedestrian) si parla anche di Manettini, la futura newsletter di Joypad che parlerà, indovinate un po’, di giochini elettronici.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.