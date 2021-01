È il giorno della fiducia in Senato

Stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà al Senato sulla crisi politica interna innescata dall’uscita di Italia Viva dal governo. Al termine della discussione il governo porrà un voto di fiducia sul discorso di Conte. Ieri una mozione simile è stata approvata dalla Camera con 321 voti, appena 6 in più della soglia della maggioranza assoluta, necessaria per governare con una certa tranquillità. Al Senato però i numeri sono molto più in bilico: a meno di sorprese il governo non raggiungerà la soglia della maggioranza assoluta, posta a 161 seggi. Il Post sta seguendo la giornata con un liveblog, che trovate qui sotto.