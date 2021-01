Il secondo giorno di crisi di governo

Ieri sera il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha aperto la crisi di governo annunciando le dimissioni delle due ministre del suo partito Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole), e attaccando duramente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla gestione della pandemia e sui piani per usare i fondi europei per la ripresa. Ma Renzi di fatto ha lasciato aperte molte possibilità sugli scenari futuri, che saranno probabilmente al centro del dibattito politico di oggi. Nelle prossime ore inoltre Conte dovrebbe formalizzare la crisi presentandosi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Il Post seguirà la giornata con un liveblog, che trovate qui sotto.