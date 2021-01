Tienimi Bordone, la raccolta della settimana

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?

Questa è la raccolta delle puntate della settimana iniziata lunedì 4 gennaio.

Lunedì 4 gennaio – Ciao 2020, il capodanno russo finto italiano

Se non lo avete ancora visto, lo vorrete vedere



Martedì 5 gennaio – Sanpa: come non farsi un’idea sola su Muccioli

Parliamo della nuova docuserie di Netflix che racconta cosa furono San Patrignano, il suo fondatore e gli anni in cui la comunità diventò un caso unico, divisivo e tuttora complicato



Mercoledì 6 gennaio – Le 26 parole che proteggono la rete dalla legge

Che sono: “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider”



Giovedì 7 gennaio – Volevo uno scopino e ho avuto una disfatta

Mai fidarsi del Bianconiglio



Venerdì 8 gennaio – Quella volta che Trump ci fece scoppiare il cervello

E anche quella volta là, e quell’altra ancora, e come dimenticare quella…