La registrazione di Trump che chiede di cambiare i risultati del voto in Georgia

Il quotidiano statunitense Washington Post ha pubblicato domenica sera la registrazione di parti di una telefonata tra il presidente Donald Trump e il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, avvenuta sabato scorso. Nella registrazione si ascolta Trump cercare di convincere Raffensperger e il suo consigliere Ryan Germany a “trovare” i voti necessari a sovvertire il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali in quello stato, in modo da provare a ribaltare lo stesso risultato delle elezioni presidenziali che ha visto Trump sconfitto da Joe Biden: «Non c’è niente di male se dite di avere ricalcolato».

Il tono della telefonata da parte di Trump – che il Washington Post dice essere durata circa un’ora, e ne racconta per scritto altri passaggi – è palesemente intimidatorio e ricattatorio di fronte alle esitazioni degli interlocutori (“per voi è un grosso rischio, è un reato”, “questo avrà dei costi, in molti modi”, “gli elettori della Georgia saranno molto arrabbiati con voi”), mentre dall’altra parte Raffensperger e Germany – Repubblicani e notoriamente sostenitori e alleati di Trump – sono in chiaro imbarazzo nel tentativo di far capire a Trump che nessuna delle accuse che chiede di formulare può essere formulata, che tutto si è svolto regolarmente e che il risultato è ormai chiaro e definitivo.

La rivelazione del Washington Post ha un ulteriore valore perché proprio in Georgia si voterà martedì per eleggere due senatori che saranno decisivi negli equilibri di forza tra Repubblicani e Democratici.

Donald Trump sta cercando di annullare in ogni modo l’acclarato risultato delle elezioni presidenziali da quasi due mesi (si sono tenute il 3 novembre) e finora ha presentato e perso oltre cinquanta cause sui risultati, compresa una presso la Corte Suprema. Il risultato della Georgia che nella telefonata Trump vorrebbe capovolgere non sarebbe comunque sufficiente ad annullare la vittoria di Biden, ottenuta con un margine assai maggiore. Nel frattempo Trump aveva scritto in un tweet che Raffensperger “non ha idea” dei brogli a suo dire avvenuti.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021