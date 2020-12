La ventiquattresima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’ultima puntata dell’anno non poteva non aprire con Cyberpunk 2077 e il suo disastroso lancio. Tra rinvii, possibili cause e richieste di rimborso la bellezza del gioco CD Projekt RED è difficile da vedere, ma indiscutibilmente c’è. L’altro grande argomento dell’episodio sono i TGA, evento di fine anno ormai diventato classico nel quale l’industria si premia e celebra, annunciando anche parte dei suoi piani per il futuro. Se per esempio non è affatto una sorpresa che The Last Of Us Parte 2 sia il chiarissimo vincitore, lo sono stati di più gli annunci relativi a Mass Effect, Perfect Dark e Back 4 Blood.

Cyberpunk 2077 (ma per Stadia), Call of the Sea e (ancora) Elite: Dangerous i consigli per un Natale frizzantino.

