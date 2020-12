Un regalo di Natale al giorno: -8

Ogni anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare una mano a chi è a corto di idee sui regali. Quest’anno abbiamo selezionato esempi molto belli di grandi classici natalizi: per un mese, fino al 24 dicembre, ve ne suggeriamo uno al giorno, che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Magari può funzionare per qualcuno che conoscete. Altrimenti ci riproviamo il giorno dopo.

Nella categoria di regali natalizi poco originali, il pigiama è, insieme alle cravatte, forse quello più citato nelle battute. Quest’anno però può avere una maggiore dignità da regalo perché, con tutto il tempo che abbiamo passato in casa, i pigiami, le vestaglie e in generale l’abbigliamento comodo (il cosiddetto loungewear) sono stati rivalutati da molti. Il nostro consiglio di oggi dunque va in aiuto di chi ha consapevolmente deciso di assumersi il rischio di qualche battuta, nella convinzione di fare comunque un regalo gradito.

Del Selletto è un’azienda produttrice di pigiami, camicie da notte, vestaglie e kimono che ha sede a Milano ma fa spedizioni in tutta Italia. Le consegne impiegano al massimo 4 giorni lavorativi, quindi il 20 dicembre è l’ultimo giorno utile perché i loro pigiami arrivino prima di Natale. La collezione ha linee molto classiche: pantaloni dal taglio ampio, camicie con colletto e taschini, e orli ben visibili. I prezzi variano dagli 80 ai 160 euro. Tra i modelli da uomo ci sono questo blu e questo a quadretti, entrambi di flanella e quindi molto caldi. Tra i modelli da donna ci sono per esempio il Fiamma, che è in viscosa e con il colletto alla coreana, o il Giovanna, che ha la cintura in vita ed esiste sia in viscosa (nella versione color senape, che fa pensare a Kill Bill, è molto apprezzato da alcune redattrici) che in velluto, in vari colori.

Per chi apprezza le fantasie più del tinta unita c’è il modello Jasmine, realizzato con tessuti da sari, il tipico abito femminile indiano. Ci sono pigiami anche per bambini di varie età, compreso questo di cotone con le renne e i fiocchi di neve. Poi, per chi vuole andare fino in fondo, qui ci sono un po’ di idee per abbinare al pigiama anche un paio di pantofole.

