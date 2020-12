15 regali di Natale per bambine e bambini

Quando si tratta di fare regali a bambini e bambine, i genitori possono fare affidamento sulla lettera a Babbo Natale e andare sul sicuro. Per gli altri parenti, invece, la faccenda è più complicata, soprattutto se non vedono spesso i bambini in questione e non conoscono i loro gusti. Per questo abbiamo messo insieme una lista di libri e giocattoli (ma anche librigioco) per bambine e bambini, con gusti e preferenze il più possibile diversi.

La maggior parte di questi regali può essere anche una forma di intrattenimento durante il pranzo, la cena o la merenda di Natale: sono insomma valide soluzioni per soddisfare la voglia dei bambini di provare cose nuove e dare modo agli adulti di godersi il tempo con loro. Nel momento in cui pubblichiamo questo articolo tutte le consegne sono previste entro Natale, ma visto che mancano pochi giorni vi consigliamo comunque di accertarvene prima di fare l’ordine.

Un drone casalingo

Un drone è un oggetto volante radiocomandato che può avere varie funzioni: si usa per operazioni militari, per fare riprese aeree con una videocamera o semplicemente per giocarci. Per evitare che si rompa al primo volo o faccia danni in casa, un drone per bambini deve essere allo stesso tempo piccolo, leggero, resistente e con le eliche ben protette (dagli spigoli ma anche dalle dita). Questo modello è uno dei meglio recensiti su Amazon e ha tutte queste caratteristiche. Ha tre velocità e tre batterie da circa 5/7 minuti di autonomia ciascuna, che si ricaricano in meno di un’ora con un normale caricatore da smartphone. Va bene per bambini dai 6 anni in su, ma nelle recensioni qualcuno dice di averlo fatto usare con successo anche a bambini più piccoli. Costa 33 euro.

La sabbia cinetica

La sabbia cinetica è una pasta modellabile dall’aspetto sabbioso che però, a differenza della sabbia delle spiagge, si compatta bene e non si appiccica alle mani, ai vestiti o alle superfici. Rispetto ad altre paste modellabili ha il vantaggio che non si secca e può essere utilizzata potenzialmente all’infinito. È venduta con un vassoio che faccia da base per giocarci, ma si può usare anche sul pavimento visto che non sporca. È adatta ai bambini dai 3 anni in su, o comunque che abbiano smesso di mettersi le cose in bocca. Se vi piace la sabbia colorata, questa costa 20 euro, ma i colori non si possono scegliere al momento dell’ordine. Altrimenti se preferite il color sabbia, questa costa 27 euro.

Walkie talkie

Un regalo utile ad allungare la distanza tra la cucina e il bagno, e a rendere i giochi in casa più avventurosi di quanto potrebbero plausibilmente essere. Questi walkie talkie nello specifico si possono usare anche all’aperto, o tra bambini che vivono vicini, perché funzionano fino a una distanza di 4 chilometri. Sono piccoli e leggeri, fatti apposta per essere trasportati e usati facilmente da un bambino di 3 o 4 anni. La confezione da 2 costa 23 euro, quella da 3 27.

Un libro sugli animali

Se il bambino o la bambina a cui volete fare un regalo ama i delfini, i leoni e gli unicorni, forse è perché non ha mai imparato a conoscere le potenzialità di esseri viventi meno eccentrici ma altrettanto affascinanti. In questo caso, potete regalargli un Gallinario (24 euro su Amazon e IBS), cioè un manuale illustrato per bambini dai 5 anni in su con tutto quello che c’è da sapere sulle galline. Altrimenti c’è Sulla vita dei lemuri (14 euro su Amazon e IBS), un libro per bambini dai 9 anni in su che raccoglie abitudini e caratteristiche dei famosi animaletti del Madagascar. Sempre per bambini più grandi, di almeno 8 anni, c’è anche Il mondo segreto dei lupi (17 euro su Amazon e IBS).

Gessi per colorare i capelli

Un regalo per quelli a cui piace interpretare il ruolo degli zii giovani e permissivi che, al contrario dei genitori, non direbbero mai di no a niente — ma senza esagerare. Questo kit di gessetti permette di tingere i capelli di 10 colori vivaci, ma l’effetto dura al massimo tre giorni e va via totalmente con uno shampoo. Rendono bene sui capelli chiari, biondi o castani, e meno bene sui capelli scuri. Costano 11 euro.

Strumenti musicali di legno

Da quasi quarant’anni Plan Toys produce e vende giocattoli di materiali sostenibili, progettati con attenzione alle varie fasi dello sviluppo dei bambini. Per la maggior parte sono fatti di legno e hanno forme molto semplici. Nel catalogo ci sono anche diversi strumenti musicali. Per esempio per bambini dai 18 mesi in su c’è un tamburo (25 euro) con tanto di cinghia per il trasporto a tracolla. Per bambini con più di 3 anni invece potete pensare a un’intera batteria (58 euro).

Un pupazzo fatto a mano

Main Sauvage è un marchio francese che produce pupazzi di lana morbidi con cui i bambini possano giocare fin dai primi mesi. Sono fatti con materiali che rispettano l’ambiente e vengono realizzati a mano in un laboratorio di commercio equo e solidale in Bolivia. Vengono spediti in massimo due giorni dalla Francia e i produttori dicono che c’è ancora tempo per ordinarli e farli arrivare prima di Natale, ma vi consigliamo di non aspettare l’ultimo momento. Per bambini che stanno mettendo i primi denti ci sono gli anelli (27 euro), per rallegrare la culla dei neonati ci sono le copertine con la testa di animale (24 euro) e per tutti gli altri conigli e orsacchiotti a volontà (35 euro).

Un libro per aspiranti costruttori

In costruzione è un libro illustrato che racconta la storia di Clara e del nonno Franco, che seguono passo passo la costruzione di un nuovo edificio nel loro quartiere, scoprendo tutto quello che c’è dietro, dai progetti al calcestruzzo. È un bel regalo per chi si sente un po’ umarell, come dicono i bolognesi, e vuole trasmettere la sua passione alle nuove generazioni. Ci sono molte illustrazioni ma anche molto testo, quindi va bene per bambini che sappiano leggere da qualche anno o da leggere insieme a loro. Costa 24 euro.

Un tipì

Cioè una tenda conica fatta con quattro bastoni di legno e una copertura di cotone: è facile da montare e smontare ed è pensata per essere usata sia all’aperto (se non piove) che in casa. Nei mesi che hanno passato chiusi in casa, molti bambini si sono divertiti a creare nuovi spazi e nuove “architetture”, sfruttando cuscini, tavoli, stendini e altri oggetti di casa: in questo caso, una tenda fatta apposta sarà gradita sia a loro che ai loro genitori. Va bene per bambine e bambini a partire dai due anni, ma è abbastanza spaziosa quindi possono starci dentro anche in due fino a 5 o 6 anni. Su Amazon costa 88 euro.

Suspend

Ricorda per certi versi altri giochi di equilibrio come la torre di mattoncini o Shangai, il gioco cinese che si fa con lunghi stuzzicadenti. La differenza è che in questo gioco bisogna mantenere l’equilibrio aggiungendo pezzi anziché togliendoli. Nella confezione ci sono 24 sottili bacchette di metallo con varie deformità, una base di legno, tre aste dritte e un dado colorato. La dinamica è molto intuitiva ed è un gioco che sembra facile e immediato, ma che in realtà richiede attenzione e allenamento. È una buona idea di regalo anche per chi è in cerca di un gioco per passare il tempo il giorno di Natale, perché coinvolge allo stesso modo adulti e bambini dai 6 anni in su. Costa 23 euro.



Dei tubi per il bagnetto

Per bambini dai sei mesi in su che non si accontentano delle tradizionali paperelle di gomma, questi coni di plastica colorati possono essere usati singolarmente o montati in modo da creare un tubo più lungo di varie forme, con tanto di eliche e girandole per i flussi d’acqua. Si possono attaccare al muro o alla vasca con le ventose. Costano 17 euro.

Exploding kittens

È un gioco di carte che si basa sul principio della roulette russa: alla fine del proprio turno ogni giocatore è sempre costretto a pescare una carta e se pesca una di quelle col gatto che esplode (exploding kitten, appunto) viene eliminato e così via finché non rimane un vincitore. Naturalmente, a questa dinamica semplicissima si aggiungono tutte le funzioni delle varie carte, che danno vantaggi e svantaggi ai vari giocatori e che rendono divertente e imprevedibile il gioco. Esiste anche la carta Disinnesgatto che permette di evitare l’esplosione e rimettere la carta Exploding kitten nel mazzo (dove si vuole, anche in cima). Le illustrazioni sono molto particolari e adatte a quelli a cui piace l’estetica dei meme. È consigliato dai 7 anni in su; se i bambini a cui dovete fare un regalo sono particolarmente impressionabili magari aspettate fino ai 10. Costa 19 euro.

Librigioco

Negli ultimi anni stanno tornando di moda i librigioco (o librigame), cioè quei libri “interattivi” che non raccontano una storia lineare, ma che fanno decidere al lettore quale direzione farle prendere e contengono quindi diversi scenari. Tra i librigioco per bambini, molto noti sono quelli sul topolino Shelby, di cui sono da poco usciti il terzo volume, Trova Shelby (8 euro su Amazon) e il quarto, Shelby contro Mecha Shelby (8 euro su Amazon). Sono libri illustrati e senza testi, che quindi vanno bene anche per bambini di 4 o 5 anni.

Per bambini di almeno 8 anni che da grandi vorrebbero fare i giornalisti, c’è Fresco di stampa, un librogame in cui il lettore si ritrova nei panni di un giovane giornalista del quotidiano locale La Cronaca. Per dimostrare il proprio valore alla redazione, il protagonista dovrà indagare tre casi da prima pagina seguendo le piste giuste. Costa 10 euro (su Amazon e su IBS).



Un kit per fare i cristalli

Contiene le sostanze chimiche e le istruzioni necessarie per far “crescere” sei cristalli di diversi tipi e colori, che poi si possono conservare come soprammobili nelle apposite teche trasparenti. Va bene per bambini dagli 8 anni in su. Costa 23 euro.

