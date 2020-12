La puntata speciale del podcast di Joypad, per Natale

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nel mondo dei videogiochi Nintendo è una compagnia speciale. Non solo perché ha contribuito fattivamente a creare questo settore o perché è nata oltre centotrenta anni fa, ma soprattutto perché è l’unica che ancora crea giocattoli. In questo primo Joypad Extra dedicato interamente a Nintendo parleremo proprio di questo, partendo dai Game&Watch per arrivare a Super Mario Kart Home Circuit, passando per Labo e la partnership con Lego. MAMMA MIA!

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.