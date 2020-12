La mezza sconfitta di Ungheria e Polonia

Durante la riunione di ieri del Consiglio Europeo, l’organo che comprende i capi di stato e di governo dell’Unione Europea, l’Ungheria e la Polonia hanno ritirato il veto che avevano posto sull’approvazione del budget pluriennale 2021-2027 dell’Unione a causa dell’introduzione di un nuovo meccanismo che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto: era un problema enorme, per due stati guidati da governi semi-autoritari la cui economia dipende in buona parte dai fondi europei.

I due paesi sono stati convinti ad approvare il bilancio dopo che gli altri 25 si sono impegnati a firmare una dichiarazione d’intenti in cui spiegano che il meccanismo verrà applicato senza pregiudizi, che sarà legato esclusivamente ai fondi europei, e che entrerà in vigore dopo una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, il tribunale che si occupa di dirimere le questioni che riguardano le norme europee. Il bilancio pluriennale – che contiene anche il cosiddetto Recovery Fund e vale in tutto 1.842 miliardi – è stato così approvato formalmente, e a meno di sorprese entrerà in vigore l’1 gennaio 2021.

Europe moves forward!#EUCO agreement on the next EU budget & #NextGenerationEU. €1.8 trillion to power our recovery and build a more resilient, green and digital EU. Congrats to the German presidency of the Council @EU2020DE ! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2020

Il testo della dichiarazione di intenti non è stato diffuso pubblicamente perché il Consiglio è ancora in corso: dopo aver deciso di rinviare a marzo una decisione su nuove sanzioni alla Turchia, si sta cercando un compromesso sulla Legge sul Clima, il pilastro legislativo del Green Deal Europeo.

Gli esperti di stato di diritto, le principali organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani e le autorità indipendenti dell’Unione Europea concordano che diversi paesi membri dell’Est – soprattutto Ungheria e Polonia, ma anche Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania – abbiano problemi enormi nel rispettare l’indipendenza della magistratura e dei tribunali, nel garantire la trasparenza riguardo alle misure prese dal governo, e nel proteggere i diritti di minoranze e oppositori politici. Finora, però, le misure prese dall’Unione si sono dimostrate inefficaci: i trattati europei non avevano previsto che uno o più paesi potessero assumere una guida semi-autoriaria una volta entrati nell’Unione Europea.

La bozza della dichiarazione sul nuovo meccanismo circola da mercoledì sera fra i giornalisti che seguono le istituzioni europee, e sembra che non sia stata modificata durante la discussione. Il punto su cui si è discusso di più riguarda il coinvolgimento della Corte di Giustizia. Per alcuni esperti ci vorranno almeno due anni prima che sia sollevato un ricorso e che la Corte lo esamini: si arriverebbe così almeno al 2022, e le prime sanzioni potrebbero arrivare uno o due anni dopo. Il Financial Times ha fatto notare che nel 2022 sono previste le elezioni politiche in Ungheria, in cui Viktor Orbán cercherà probabilmente di essere rieletto. Secondo la Commissione Europea, invece, l’entrata in vigore del nuovo meccanismo sarà questione di «mesi».

EU ambassadors in Brussels now meeting to discuss the interpretive declaration for ????????????????. This section – on the role of the ECJ in judging the legality of the mechanism before it is triggered – will need to win the backing of the rest of the EU25 pic.twitter.com/vBFo54TNkz — Mehreen (@MehreenKhn) December 9, 2020

Dopo l’approvazione dell’accordo sul bilancio Ungheria e Polonia hanno spiegato che considerano la dichiarazione di intenti una vittoria. Non è proprio così: il testo di accordo trovato un mese fa da Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea non è stato modificato, e il meccanismo entrerà effettivamente in vigore assieme al nuovo bilancio, cioè l’1 gennaio 2021. I Paesi Bassi hanno inoltre ottenuto che il meccanismo sarà retroattivo: riguarderà infatti anche le violazioni dello stato di diritto compiute prima della sentenza della Corte di Giustizia.

Ci sono pochi dubbi, comunque, che la Corte possa respingere il nuovo meccanismo, che una volta entrato in vigore renderà molto più semplice la sospensione dei fondi europei ai paesi dell’Est che non rispettano l’indipendenza dei tribunali, la libertà di stampa e i diritti delle minoranze, come appunto Polonia e Ungheria. Le sanzioni dovranno essere proposte dalla Commissione e approvate da una maggioranza qualificata in sede di Consiglio dell’UE, dove i paesi dell’Europa occidentale hanno una salda maggioranza.