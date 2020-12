I quattro europarlamentari che avevano lasciato il Movimento 5 Stelle sono entrati nel gruppo dei Verdi

Mercoledì i quattro europarlamentari che lo scorso 3 dicembre avevano lasciato il Movimento 5 Stelle sono entrati nel gruppo dei Verdi. A comunicare l’ingresso di Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi nella delegazione Verdi/ALE è stato lo stesso gruppo attraverso i suoi canali social dove, dando il benvenuto ai quattro europarlamentari italiani, ha scritto: «Non vediamo l’ora di lavorare con voi sulla giustizia sociale, sui diritti umani e la politica climatica!».

BREAKING: Today, our Group is enlarging! We have 4 new Italian MEPs joining the Greens/EFA Group. ????????

Welcome @EleonoraEvi, @ignaziocorrao, @rosadamato634, @PediciniEu! ????

We look forward to working with you on social justice, human rights and climate policy! pic.twitter.com/9jEzY57w9F

— Greens/EFA in the EU Parliament ???? (@GreensEFA) December 9, 2020