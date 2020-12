La ventitreesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Xbox Serie X/S e PS5 sono disponibili da qualche settimana ed è il momento di fare i primi bilanci: cosa funziona, cosa no, con quale delle due si sta giocando di più. Con le nuove console arrivano finalmente anche i giochi: se Assassin’s Creed: Valhalla è una conferma, Immortals: Fenyx Rising è una piacevolissima sorpresa. Ma anche Dirt 5, Devil May Cry V e il nuovo Call of Duty non sono da sottovalutare. Non ci sono però solo le nuove console: anche Facebook inaugura la sua personale nuova generazione con Oculus Quest 2, versione aggiornata di uno dei suoi visori per la realtà virtuale che fa una sola cosa di nuovo, ma la fa talmente bene che cambia totalmente l’esperienza di utilizzo: elimina i cavi. Tra le cose che secondo i tre di Joypad dovreste provare ci sono Reigns: Beyond, su Apple Arcade, il videogioco di Balenciaga e Haven, storia d’amore interplanetaria dai creatori di Furi. Ah, per quanto possa sembrare incredibile, abbiamo giocato a Cyberpunk 2077. Davvero.

