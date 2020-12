Curiosare nelle vite degli altri

Agli appassionati di foto trovate nei mercatini o di quel tipo di fotografia vernacolare – gente comune che documenta la propria vita per diletto o per riempire gli album di famiglia – potrebbe risultare famigliare il progetto The Anonymous Project, che dal 2017 colleziona centinaia di migliaia di diapositive trovate nel mondo. When We Were Young è il nuovo libro realizzato dal suo ideatore Lee Schulman, pubblicato da Hoxton Mini Press, che raccoglie foto dal Regno Unito tra gli anni Quaranta e Settanta: bambini in posa fuori dalle auto o ragazze in bicicletta, il momento prima di entrare in acqua, tuffi in mare e quello che probabilmente è il primo sorso di birra di un bambino di pochi mesi.

La ricchezza del progetto, e di questa sua serie, è che nonostante le foto siano state scattate da sconosciuti e ritraggano sconosciuti in un luoghi sconosciuti, permettono comunque di immedesimarsi con facilità nei soggetti o di immaginarne la storia, chiedersi cosa sia successo loro. Come scritto nell’introduzione al libro, sono “storie con mille possibili finali” e sfogliandole si ha la sensazione di quando si guarda l’album di famiglia di qualcuno per la prima volta.

Il progetto di Anonymous Project è iniziato nell’autunno 2016, quando il regista inglese Lee Shulman comprò su eBay una scatola di diapositive Kodachrome da 35 mm. Da quel momento ha continuato a raccoglierne da mercatini o donazioni: finora ha visionato quasi 800mila immagini, le ha selezionate, scannerizzate e caricate sul sito del progetto, dove si possono vedere divise in categorie tematiche. Lo scopo del progetto è proprio conservare questo tipo di immagini che rischierebbero di deteriorarsi, e che per Shulman hanno un grande valore storico e sociale.

Lee Shulman è nato a Londra ma vive e lavora a Parigi. Ha fondato The Anonymous Project nel 2017 facendolo diventare con l’aiuto della sua collaboratrice Emmanuelle Halkin una delle più grandi collezioni di fotografia amatoriale.