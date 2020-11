Il gol più bello nella storia del calcio

Per molti il ricordo di Diego Armando Maradona, uno dei più forti calciatori della storia, morto oggi a 60 anni, è legato a una partita che si giocò il 22 giugno 1986 a Città del Messico, durante i Mondiali di calcio.

– Leggi anche: Dieci momenti Maradona

L’Argentina di Maradona giocava contro l’Inghilterra (quattro anni prima i due paesi erano stati in guerra per le isole Falkland). Al 51esimo minuto, Maradona portò in vantaggio la sua squadra con un gol di mano che sarebbe diventato noto come la Mano de Dios. Quattro minuti dopo segnò invece un gol che in molti da allora hanno definito il più bello della storia del calcio, tanto che nel 2002 un sondaggio della Fifa lo definì “il gol del secolo”.

Maradona prese palla a centrocampo, ruotò su se stesso saltando due centrocampisti inglesi, poi nell’ordine dribblò il difensore Terry Butcher, l’altro difensore Terry Fenwick, il portiere Peter Shilton, e fece gol prima che l’altro difensore Kenny Sansom potesse intercettare il pallone. Il tutto nel giro di undici secondi.

L’Argentina vinse quella partita e anche i Mondiali, battendo in finale la Germania Ovest. Maradona fu di gran lunga il miglior giocatore del torneo, e l’anno successivo avrebbe trascinato il Napoli alla vittoria del suo primo Scudetto.