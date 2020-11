Le previsioni meteo per domani, lunedì 23 novembre

Continuerà a piovere anche domani, lunedì 23 novembre, lungo la costa ionica della Calabria, dunque a Crotone, che si è allagata per i temporali cominciati venerdì con vari danni a strade, case e negozi. Anche in Sicilia ci saranno temporali, mentre in Campania, soprattutto lungo la costa, farà bel tempo. Sono previste piogge nel sud-est della Sardegna, la mattina. Per il resto il cielo sarà sereno o velato.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.