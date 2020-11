Molte zone di Crotone sono allagate per le forti piogge

Nella notte tra venerdì e sabato a Crotone, in Calabria, le forti piogge hanno allagato diverse zone della città. I vigili del fuoco e la Protezione civile, che ha diffuso l’allerta rossa, sono intervenuti in diverse situazioni, anche per liberare alcune persone rimaste bloccate nelle proprie automobili.

Per il momento non ci sono feriti né dispersi, ma molti edifici hanno subito danni: nel centro della città le strade principali sono bloccate dall’acqua e la merce di molti negozi è stata trascinata via. In altre zone le strade sono piene di rifiuti, fango, auto travolte e pezzi di arredo urbano trascinati via; in alcuni quartieri è anche saltata la corrente elettrica. Ci sono dei danni anche nella provincia di Crotone. A Isola Capo Rizzuto ad esempio la pioggia causato l’apertura di una voragine.

Secondo le previsioni le condizioni meteorologiche non miglioreranno né oggi né domani.