Le previsioni meteo per domani, domenica 22 novembre

Domani, domenica 22 novembre, pioverà solo nel sud Italia. È previsto bel tempo al nord (con giusto qualche velatura pomeridiana nel centro-est delle Alpi), nel centro e in Sardegna. Anche lungo le coste campane farà bello, mentre nel resto del sud il cielo sarà molto nuvoloso, con piovaschi sulle coste adriatiche, specialmente la mattina presto. Pioverà anche in Sicilia e in Calabria, in particolare sulla costa ionica calabrese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.