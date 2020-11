Le cose cambiano, con Elly Schlein

Le cose cambiano è il nome della nuova serie di incontri online sull’attualità organizzati dal festival Pensavo Peccioli in collaborazione col Post, dal 29 ottobre al 3 dicembre. Gli incontri sono quattro (il primo è stato con Michela Murgia) e vogliono discutere del cambiamento in diversi grandi campi contemporanei: i rapporti tra donne e uomini, la politica, la giustizia, la televisione. Per ciascuno di questi Le cose cambiano ha invitato ospiti e esperti e protagonisti: la scrittrice Michela Murgia, la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il direttore della 7 Andrea Salerno. Per parlare del mondo fuori che continua a cambiare, nonostante il nostro essere chiusi dentro. Venerdì 20 novembre alle 21 Luca Sofri parla con Elly Schlein.

Il prossimo incontro sarà il 26 novembre, con Andrea Salerno; il primo, con Michela Murgia, lo trovate qui.