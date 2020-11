La ventunesima puntata del podcast di Joypad

Il 10 novembre è ufficialmente arrivata la nuova generazione di console, ed è partita con le due nuove Xbox Serie S e X. Per l’occasione la ventunesima puntata di Joypad è interamente dedicata a queste due nuove console: si parla di performance (poco), prezzi ed estetica, senza dimenticare i servizi, come il Game Pass e Xcloud, il gioco in streaming. Quello che mancano sono forse i giochi, ma dove non arrivano (ancora) gli studi interni di Microsoft ci pensano le terze parti, che rimpolpano una line-up solida alla quale però manca, appunto, il grande nome di richiamo. Tra i consigli della settimana ci sono (per l’ennesima volta) Death Stranding, la nuova espansione di Destiny e The Pathless.

