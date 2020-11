Il social network che piace alla destra americana

Nei giorni successivi alle elezioni presidenziali americane, al primo posto delle classifiche delle app più scaricate di Apple e Android è salito un social network che ha acquisito una certa popolarità nella destra statunitense negli ultimi mesi. Si chiama Parler, ed è presentato come un’alternativa a Twitter senza quella che i sostenitori di Donald Trump definiscono “censura”, riferendosi per esempio ai messaggi che segnalano l’l’infondatezza dei tweet del presidente uscente sui brogli elettorali.

Dopo le elezioni, Parler ha detto di aver aumentato i suoi iscritti da 4,5 a 8 milioni, e gli utenti attivi da 500mila a 4 milioni. Rimangono numeri molto bassi rispetto a Twitter, che ha quasi 200 milioni di utenti giornalieri, e imparagonabili a Facebook, che arriva a oltre 1,5 miliardi. Ma comunque il successo di Parley è sempre più osservato nel dibattito politico americano, e ci si chiede se possa diventare davvero rilevante o se sia destinato a rimanere una nicchia dell’alt-right, la destra americana nata e cresciuta online che negli ultimi anni è stata progressivamente esclusa da molti dei più importanti social network.

Parley è stato creato proprio per questo: negli ultimi anni, Twitter ha cercato di limitare la diffusione di messaggi d’odio e violenti sospendendo alcuni account dell’estrema destra particolarmente influenti, per esempio quello dell’opinionista Milo Yiannopoulos o del divulgatore di teorie complottiste Alex Jones. E negli ultimi mesi ha iniziato ad apporre ai tweet di Trump che diffondono falsità e accuse non provate un avviso che ne segnala l’infondatezza.

Ma non è successo solo su Twitter: Facebook e YouTube hanno preso provvedimenti simili, pur senza riuscire davvero a escludere dalle proprie piattaforme i contenuti violenti e razzisti. Dopo le sospensioni di account legati alla teoria complottista QAnon, lo scorso ottobre, moltissimi utenti dei due social network sono passati a Parler. E perfino Reddit, il social che più degli altri era stato il riferimento per l’alt right, ha adottato politiche un po’ più restringenti arrivando a chiudere il popolarissimo forum “the Donald”, lo scorso giugno.

– Leggi anche: “QAnon”, la teoria del complotto più diffusa nella politica americana

Parler esiste dal 2018, ed è stata fondata da due imprenditori informatici originari del Colorado. Il nome arriva dal francese parlare, anche se generalmente viene pronunciata all’inglese. Funziona in modo molto simile a Twitter: si possono pubblicare messaggi fino a mille caratteri, “votando” o condividendo con i propri follower quelli degli altri. I termini di servizio sui contenuti permessi sono un po’ vaghi e contraddittori, ma in generale la politica di Parley è di non rimuovere né segnalare quelli che diffondono bufale, lasciando semmai il compito di smentirle agli altri utenti. Riguardo ai messaggi d’odio, il fondatore John Matze ha detto che non saranno mai vietati perché «non possono essere definiti».

Questo contesto ha attratto molti commentatori e giornalisti di destra, che da anni si lamentano di un presunto clima di “censura” sui social network che invece hanno adottato qualche tipo di politica contro lo hate speech. Tra i personaggi famosi – famosi nella destra americana, almeno – che hanno iniziato a usare Parler in alternativa o insieme a Twitter ci sono stati la blogger Candace Owens, l’ex direttore della campagna elettorale di Trump Brad Parscale e l’avvocato di Trump Rudy Giuliani. Il popolare conduttore televisivo di Fox News Sean Hannity ha invitato a passare a Parley proprio ieri. Qualche mese fa aveva fatto lo stesso l’ex candidato alle primarie Repubblicane Ted Cruz, parlando di «censura della Silicon Valley». Su Parler c’è anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

Hannity and Ingraham spend their handoff half-heartedly trying to convince conservatives to more to Parler.

Sean: "Can we move everyone from Twitter to Parler? Can we make the shift together?"

Laura: "My problem is I always forget my password so I get locked out forever." pic.twitter.com/Ph09YjNXpi

— Justin Baragona (@justinbaragona) November 11, 2020