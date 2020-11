Per il risultato delle elezioni americane ci sarà da aspettare

Nelle prime ore di mercoledì 4 novembre è iniziato lo spoglio dei voti delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sapevamo già che a causa dei moltissimi voti espressi in anticipo per via della pandemia – più di 100 milioni – lo scrutinio sarebbe andato per le lunghe, soprattutto negli stati in cui le leggi locali impediscono di conteggare le schede prima del giorno delle elezioni. Ma per come si è messa la nottata, sembra inevitabile che ci vorrà ancora qualche ora, se non qualche giorno, per capire chi vincerà fra il presidente uscente Donald Trump, del Partito Repubblicano, e il suo avversario Joe Biden, del Partito Democratico.

In alcuni stati in bilico Trump ha già vinto, come in Florida, oppure è molto avanti, come in Ohio, North Carolina e Georgia. Sono tutti stati in cui aveva vinto nel 2016 e in cui doveva riconfermarsi: ma i sondaggi della vigilia davano Biden avanti di pochissimo in Florida, North Carolina e Georgia, e sostanzialmente appaiato a Trump in Ohio. Molti hanno interpretato questi risultati come il segnale che Trump stia andando meglio del previsto.

Biden invece è molto avanti in Arizona, dove se dovesse vincere sarebbe una notizia: sarebbe il primo stato a passare da un candidato all’altro, visto che quattro anni fa in Arizona aveva vinto Trump. Ma non basterebbe da solo a dargli la vittoria.

Per rimanere in corsa, Biden dovrebbe vincere in Nevada (dato quasi per scontato alla vigilia), in Michigan e Wisconsin, due stati del Midwest che Trump aveva vinto nel 2016, e almeno un grande elettore nel Maine o in Nebraska, che a differenza degli stati non assegnano tutti i grandi elettori al candidato che ottiene più voti a livello statale. Oppure dovrebbe vincere in Pennsylvania, oltre che in Michigan o in Wisconsin. Anche Trump per vincere deve andare bene nel Midwest, cioè vincere in Pennsylvania – dove già alla vigilia era dato appaiato a Biden – e almeno in uno stato fra Michigan e Wisconsin, dove però Biden era dato molto molto avanti dai sondaggi.

Il problema è che in questi tre stati – Michigan, Wisconsin, Pennsylvania – lo scrutinio sta procedendo a rilento e a meno di distacchi clamorosi non si concluderà a breve: in Pennsylvania, in particolare, potrebbero volerci diversi giorni per ottenere un risultato anche parziale, e i voti delle grandi città saranno probabilmente scrutinati per ultimi.