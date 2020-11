Foto da un’America in attesa

I risultati delle elezioni presidenziali statunitensi quest’anno si stanno facendo attendere più del solito. Il motivo principale è che, per non rischiare di esporsi al contagio da coronavirus, molti americani hanno deciso di votare per posta e questo ha causato alcuni rallentamenti nello spoglio delle schede. Sempre a causa della pandemia, la maggior parte degli americani in questo momento sta attendendo i risultati delle elezioni in casa propria anziché nei bar e nelle piazze. Ma ci sono comunque diverse foto tra quelle scattate nelle ultime ore che rendono bene l’idea del generale clima d’attesa.