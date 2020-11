I risultati delle elezioni americane, tra poco

Ci siamo, quindi: sono in corso le elezioni negli Stati Uniti e queste sono le ultime ore in cui si può ancora votare per scegliere il prossimo presidente – e molte altre cose – e nel corso della notte comincerà lo scrutinio delle schede. Lo scrutinio non inizierà in tutti gli stati alla stessa ora, né è certo che sia possibile conoscere già stanotte chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Qui trovate una guida ora per ora con quello che ci aspetta; di seguito, invece, il liveblog con cui il Post seguirà per tutta la notte le notizie in arrivo dagli Stati Uniti.